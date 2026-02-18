Психолог Ланг: мужчины часто тяжелее переживают расставание, чем женщины

Мужчины зачастую тяжелее переживают расставание, чем женщины, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг.
«Мужчины сильно переживают расставание в том случае, если, действительно, хотели создать семью, если брак был по любви. Это заблуждение, что только женщины переживают и плачут. Мужчины тоже плачут, пытаются спасти отношения», — пояснил эксперт.
Специалист отметил, что мужчина после развода зачастую воспринимается обществом как отрицательный персонаж.
«Некоторые мужчины после расставания страдают даже больше, чем женщины. Кроме того, именно мужчина после развода воспринимается как отрицательный персонаж, при этом не так важно — ушла жена или он сам», — добавил Ланг.
Ранее психолог Хорс объяснил расставание Пашиняна с супругой после 27 лет брака.