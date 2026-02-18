Минимальный продуктовый набор подорожал до 7 746 рублей в Новосибирской области

Основную долю расходов в этой корзине составляют хлеб, крупы и макароны — почти 28%, на молочку приходится чуть более 21%, а на мясо — около 19%. Овощи и фрукты занимают 14,8%, а рыба и жиры — по 5,4% каждый. Меньше всего в структуре затрат занимают чай, соль, специи — 2,5%, яйца — 1,9%, а также сахар с кондитерскими изделиями — 2%.