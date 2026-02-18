Минимальный продуктовый набор подорожал до 7 746 рублей в Новосибирской области

При расчёте этой суммы учитываются средние цены в регионе на 33 наиболее востребованных продукта, а также единые для всей страны нормы потребления.
Основную долю расходов в этой корзине составляют хлеб, крупы и макароны — почти 28%, на молочку приходится чуть более 21%, а на мясо — около 19%. Овощи и фрукты занимают 14,8%, а рыба и жиры — по 5,4% каждый. Меньше всего в структуре затрат занимают чай, соль, специи — 2,5%, яйца — 1,9%, а также сахар с кондитерскими изделиями — 2%.
Меньше всего в январе минимальный продуктовый набор подорожал в Томской области — на 1,4% до 7628,48 рубля. А самая низкая стоимость зафиксирована в Омской области, где корзина обойдется в 6 604,95 рубля.