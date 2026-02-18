В РФ протестируют БПЛА, способный обеспечить интернетом по аналогии со Starlink

«Аргус» может выступать как оператор связи, так как способен передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами. Это важно, учитывая тот факт, что у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объёмы данных в реальном времени", — рассказал руководитель проекта Николас Оксман.
Беспилотник будет выступать ещё и в качестве глушилки и сканера для мониторинга поверхности в реальном времени. Аппарат рассчитан на полёты на высоте 15−24 километра. Для его уничтожения противнику придётся применять зенитно-ракетные системы типа Patriot или С-300.
Что касается автономности беспилотника, «Аргус» будет использовать солнечную батареи, что обеспечивает неограниченное время пребывания в воздухе. Управление может быть автоматическим или ручным, а главное отличие от спутников — возможность перемещаться к нужной точке и зависать над ней.
Ранее в Германии оборонный концерн Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB начали переговоры о создании совместного спутникового проекта. Цель партнёров — развернуть на орбите группировку для обеспечения нужд Бундесвера, которая станет немецкой альтернативой системе Starlink. Компании планируют создать совместное предприятие для подачи заявки на государственный грант в рамках программы развития космических технологий общим объёмом 35 млрд евро.
