НЛО и военные опыты: генерал раскрыл, что творится в секретной «Зоне 51»

Барак Обама сделал сенсационное заявление. В интервью блогеру Брайану Коэну он признался, что верит в существование инопланетян. Хоть и не видел их. По его словам, «они реальны». При этом бывший глава Белого дома упомянул знаменитую «Зону 51» в Неваде — суперзасекреченный объект американских Военно-воздушных сил. Он заверил, что пришельцев там не держат, если, конечно, против президентов США не существует заговор и от них эту информацию скрывают. Эксперты в беседе с aif.ru оценили признание Обамы.
Президенту США не обо всем докладывают.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов допустил, что от президента США действительно могут скрывать часть исследований и испытаний, которые проводят в «Зоне 51».
«Вполне допускаю, что президенту США могут докладывать не обо всем, что происходит в “Зоне 51”. Возможно, в этом и нет необходимости. Он сегодня в Белом доме, а завтра его нет. В Америке-то президенты как перчатки меняются, каждые четыре года. Но необязательно данные скрывают. Просто что-то умалчивают. Ведь исследования и испытания, включающие многочисленные формулы и математические модели, могут быть слишком сложными для понимания. А взять того же Дональда Трампа: он по складу ума бизнесмен, финансист, немножко политик, не более того», — отметил Попов.
Что творится в «Зоне 51»?
Однако вряд ли данные, которые скрывают, имеют «инопланетное происхождение». Генерал-майор рассказал, что в «Зоне 51» специалисты авиационно-космической отрасли проводят испытания летательных аппаратов различного назначения, как пилотируемых, так и беспилотных, вероятно, испытывают и боевую ракетную технику, разрабатывают вооружения, основанные на новых физических принципах.
«Подобные исследовательские центры оборонных организаций существуют во многих странах мира. Просто об этом не так громко заявляют, где-то умалчивают, а где-то не говорят вообще. Поэтому секретность “Базы 51” вполне оправдана», — сказал Попов.
Спекуляции об инопланетянах, которые ходят вокруг американской базы, по его мнению, вызваны психологической потребностью людей стремиться ко всему необычному и интересному, но не принимать сложные объяснения определенных явлений.
Генерал-майор также не исключил, что слухи об «инопланетных испытаниях» на «Базе 51» могли распространять и сами военные.
«Возможно, были скрытые цели. Например, отвлечь внимание граждан от изменений политической или социальной обстановки, когда правительство вынуждено действовать в определённом направлении, принимать непопулярные решения. В США и сейчас социально неспокойная обстановка. Проблемы есть и у президента Трампа», — сказал Попов.
Инопланетян не существует!
В том, что нет в «Зоне 51» никаких НЛО, уверен и исследователь Валентин Дегтерёв.
«Легенды о них существуют уже лет 70, но это лишь легенды, ни на чем не основанные. Никто ничего по-настоящему не видел, никаких реальных свидетельств нет. Разговоры о том, что нашли обломки инопланетного корабля и исследовали их — всё это на уровне слухов», — сказал Дегтерёв.
В целом исследователь не верит и в существование инопланетян, так как доказательств еще никто никогда не привел.
«Если бы контакт с инопланетной цивилизацией действительно произошёл, наступил бы момент, когда скрывать это стало бы невозможно и последовало бы официальное признание», — объяснил Дегтерёв.
И даже при гипотетическом существовании внеземной цивилизации контакт с человечеством, считает он, не выглядит вероятным.
«Существует точка зрения, согласно которой более развитые цивилизации могут избегать контакта с человечеством. Причиной может быть высокий уровень агрессии внутри человеческого общества и склонность людей к разрушительным действиям, в том числе по отношению к собственной планете», — пояснил исследователь.
По его словам, многочисленные истории о контактах с инопланетянами не имеют научного подтверждения, и рассказы о встречах с пришельцами остаются скорее частью мифологии и массовой культуры.
Американы готовяся опубликовать засекреченные файлы?
При этом люди во всем мире, которые верят в то, что «истина где-то рядом», восприняли слова Обамы как сигнал и подтверждение существования инопланетной цивилизации.
Эксперт, занимавшийся расследованием дел по неопознанным летающим объектам для министерства обороны Великобритании в 90-х годах прошлого века, Ник Поуп объяснил, почему именно сейчас бывший президент США заговорил о пришельцах.
По его словам, Обама может быть частью кампании по подготовке населения планеты к раскрытию серьезной информации об инопланетной жизни.
«Большая часть сообщества НЛО восприняла это как почти официальное подтверждение внеземной реальности. Заявления Обамы рассматриваются как часть кампании по акклиматизации, готовящей людей к окончательному, официальному объявлению. Держитесь крепче: впереди, наверное, ещё повороты в сюжете», — заявил Поуп.
Ходят слухи, что американцы готовятся опубликовать засекреченные файлы, связанные с неопознанными аномальными явлениями.