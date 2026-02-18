У частных пансионатов для пожилых может появиться «звездный» рейтинг: что известно

В России могут ввести «звездный» рейтинг для частных домов престарелых и пансионатов для инвалидов. Как и в случае с отелями, количество звезд будет зависеть от того, насколько там безопасно и чисто, а также соблюдаются ли противопожарные и санитарные требования.
Сенатор Олег Голов направил обращение с данной инициативой вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
В качестве меры предлагается внести поправки в закон «Об основах социального обслуживания», сделав классификацию обязательной для всех частных поставщиков услуг стационарного ухода.
Сенатор уверен, что «звездная» система позволит создать реестр безопасных организаций проще, чем лицензирование, и при этом вытеснит «теневой» бизнес, опасный для жизни людей.
