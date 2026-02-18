Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирскстат подсчитал стоимость блинов в 2026 году: как изменились цены

НОВОСИБИРСК, 18 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске за год стоимость продуктов для блинов снизилась более чем на 10 рублей. Если в январе 2025 года корзина из молока, яиц, муки, масла, сахара и соли обходилась в 506,5 рубля, то в январе 2026-го — ровно в 495 рублей.

Источник: РИА "Новости"

По данным Новосибирскстата, в январе 2025 года набор основных ингредиентов для блинов стоил: молоко — 97,3 рубля за литр, яйца — 123,1 рубля за десяток, мука — 49,9 рубля за килограмм, подсолнечное масло — 143,7 рубля за литр, сахар — 73,8 рубля за килограмм, соль — 18,7 рубля.

К январю 2026-го цены изменились неравномерно. Яйца подешевели до 101 рубля, масло — до 141,4 рубля, сахар — до 71,3 рубля. Однако молоко подорожало до 107,8 рубля, мука — до 52,1 рубля, соль — до 21,5 рубля.

Ранее врач-диетолог из Новосибирска Яков Новосёлов рассказал о вреде чрезмерного употребления блинов.