Новосибирскстат подсчитал стоимость блинов в 2026 году: как изменились цены

По данным Новосибирскстата, в январе 2025 года набор основных ингредиентов для блинов стоил: молоко — 97,3 рубля за литр, яйца — 123,1 рубля за десяток, мука — 49,9 рубля за килограмм, подсолнечное масло — 143,7 рубля за литр, сахар — 73,8 рубля за килограмм, соль — 18,7 рубля.
К январю 2026-го цены изменились неравномерно. Яйца подешевели до 101 рубля, масло — до 141,4 рубля, сахар — до 71,3 рубля. Однако молоко подорожало до 107,8 рубля, мука — до 52,1 рубля, соль — до 21,5 рубля.
Ранее врач-диетолог из Новосибирска Яков Новосёлов рассказал о вреде чрезмерного употребления блинов.