Новосибирскстат подсчитал стоимость блинов в 2026 году: как изменились цены

НОВОСИБИРСК, 18 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске за год стоимость продуктов для блинов снизилась более чем на 10 рублей. Если в январе 2025 года корзина из молока, яиц, муки, масла, сахара и соли обходилась в 506,5 рубля, то в январе 2026-го — ровно в 495 рублей.