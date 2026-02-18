SuperJob: каждый шестой работающий мужчина продлит отдых на 23 Февраля отгулами

Уточняется, что 13% трудоустроенных россиян собираются использовать отгулы или отпуск для продления отдыха. 58% опрошенных не имеют таких планов, 14% пока не решили, а еще 15% ответили, что работают по сменному графику. Кроме этого, желающих отдыхать дольше среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин: 16% и 11% соответственно, указывается в исследовании.