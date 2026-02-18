SuperJob: каждый шестой работающий мужчина продлит отдых на 23 Февраля отгулами

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Продлить отдых на 23 Февраля отпуском или отгулами намерен каждый шестой работающий мужчина, проживающий в РФ. Об этом говорится в исследовании Super Job, с которым ознакомился ТАСС.
«Каждый шестой работающий мужчина продлит отдых на 23 Февраля отпуском или отгулами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 13% трудоустроенных россиян собираются использовать отгулы или отпуск для продления отдыха. 58% опрошенных не имеют таких планов, 14% пока не решили, а еще 15% ответили, что работают по сменному графику. Кроме этого, желающих отдыхать дольше среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин: 16% и 11% соответственно, указывается в исследовании.
Среди респондентов, имеющих ежемесячный доход до 80 тыс. рублей, только 7% планируют взять отпуск и отгулы, в то время как среди опрошенных с доходом от 150 тыс. таких уже 18%, говорится в сообщении.
В опросе участвовали 1 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Мероприятие проводилось с 12 по 17 февраля 2026 года.