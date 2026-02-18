Кожемяко обязал мэров подготовить пляжи для детей в Приморье: «Таблички не остановят»

В регионе уже дан старт подготовке к летней оздоровительной кампании. Как отметила первый заместитель министра образования края Ирина Бушманова, стоит задача увеличить процент детей, охваченных организованным досугом, который в прошлом году составил 90%. В настоящий момент ведется корректировка планов работы лагерей и разработка досуговых программ.
«В текущем году запланирована модернизация лагеря Горный в Спасском округе и перевод в круглогодичный режим лагеря “Юнга”. Это позволит увеличить охват отдыха детей в стационарных местах отдыха до 1,5 тысячи человек», — уточнила замглавы ведомства.
Особый упор в ходе подготовки делается на обеспечении безопасности: проверке систем пожаротушения, монтаже видеонаблюдения и тщательном подборе персонала для работы с несовершеннолетними. Ключевым направлением названа организация досуга на воде.
По мнению губернатора, полноценный отдых ребятни невозможен без создания благоустроенных пляжей. Глава региона подчеркнул, что простые запретительные меры неэффективны и не снимают ответственности с чиновников.
«Практически во всех муниципалитетах есть водные объекты — речки, водоёмы, морское побережье. И задача глав — оборудовать наиболее подходящие места для этого. Сейчас продумайте, где будут места для отдыха и купания. Определите территории, обозначьте их буями, установите наблюдательные вышки — это элементарные условия для того, чтобы дети могли купаться. Проведите такую работу совместно с Роспотребнадзором, который даст заключение о санитарном состояние пляжей. Вывешивание табличек о запрете купания не снимает ответственности в случае каких-либо происшествий. Дети всё равно будут стремиться к воде, захотят купаться, и никакие вывески их не остановят», — обозначил Кожемяко.
Параллельно с обустройством пляжных территорий необходимо организовать обучение школьников плаванию. Контроль за исполнением поручения будет вестись в жестком режиме: глава края потребовал от подчиненных отчитываться о проделанной работе каждые две недели.
Напомним, в 2025 году в Приморье за лето пропало рекордное число детей.