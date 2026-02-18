Кожемяко обязал мэров подготовить пляжи для детей в Приморье: «Таблички не остановят»

«Практически во всех муниципалитетах есть водные объекты — речки, водоёмы, морское побережье. И задача глав — оборудовать наиболее подходящие места для этого. Сейчас продумайте, где будут места для отдыха и купания. Определите территории, обозначьте их буями, установите наблюдательные вышки — это элементарные условия для того, чтобы дети могли купаться. Проведите такую работу совместно с Роспотребнадзором, который даст заключение о санитарном состояние пляжей. Вывешивание табличек о запрете купания не снимает ответственности в случае каких-либо происшествий. Дети всё равно будут стремиться к воде, захотят купаться, и никакие вывески их не остановят», — обозначил Кожемяко.