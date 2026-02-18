Ричмонд
Кожемяко обязал мэров подготовить пляжи для детей в Приморье: «Таблички не остановят»

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля, ФедералПресс. Глава Приморского края Олег Кожемяко поставил задачу перед руководителями муниципальных образований в оперативном порядке создать условия для безопасного летнего отдыха детей у воды. Поручение было озвучено в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии. Акцент сделан на том, что наличие водоемов на территории округа автоматически налагает на местные власти обязанность по обустройству специальных зон для купания, чтобы минимизировать риски несчастных случаев.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В регионе уже дан старт подготовке к летней оздоровительной кампании. Как отметила первый заместитель министра образования края Ирина Бушманова, стоит задача увеличить процент детей, охваченных организованным досугом, который в прошлом году составил 90%. В настоящий момент ведется корректировка планов работы лагерей и разработка досуговых программ.

«В текущем году запланирована модернизация лагеря Горный в Спасском округе и перевод в круглогодичный режим лагеря “Юнга”. Это позволит увеличить охват отдыха детей в стационарных местах отдыха до 1,5 тысячи человек», — уточнила замглавы ведомства.

Особый упор в ходе подготовки делается на обеспечении безопасности: проверке систем пожаротушения, монтаже видеонаблюдения и тщательном подборе персонала для работы с несовершеннолетними. Ключевым направлением названа организация досуга на воде.

По мнению губернатора, полноценный отдых ребятни невозможен без создания благоустроенных пляжей. Глава региона подчеркнул, что простые запретительные меры неэффективны и не снимают ответственности с чиновников.

«Практически во всех муниципалитетах есть водные объекты — речки, водоёмы, морское побережье. И задача глав — оборудовать наиболее подходящие места для этого. Сейчас продумайте, где будут места для отдыха и купания. Определите территории, обозначьте их буями, установите наблюдательные вышки — это элементарные условия для того, чтобы дети могли купаться. Проведите такую работу совместно с Роспотребнадзором, который даст заключение о санитарном состояние пляжей. Вывешивание табличек о запрете купания не снимает ответственности в случае каких-либо происшествий. Дети всё равно будут стремиться к воде, захотят купаться, и никакие вывески их не остановят», — обозначил Кожемяко.

Параллельно с обустройством пляжных территорий необходимо организовать обучение школьников плаванию. Контроль за исполнением поручения будет вестись в жестком режиме: глава края потребовал от подчиненных отчитываться о проделанной работе каждые две недели.

Напомним, в 2025 году в Приморье за лето пропало рекордное число детей.