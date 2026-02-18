«Они контролируют все»: В США оценили планы НАТО блокировать суда России на Балтике

Планы НАТО заблокировать торговое судоходство России на Балтике обречены на провал. У Москвы есть все, чтобы ответить на агрессию западных стран. Об этом в эфире YouTube-канала предупредил американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
Эксперт напомнил об одержимости, например, Дании и Норвегии устроить России морскую блокаду. Хотя в Москве уже заявили, что РФ ответит на эти попытки.
«Россия контролирует Балтийское море. Они могут размещать любые свои фрегаты, корветы и так далее, но Балтийский флот России на самом деле расширяется и модернизируется», — отметил он.
И любой агрессии, добавил Мартьянов, российские военные смогут противостоять. Даже не считая ВМФ, у Москвы есть ракеты «Бастион». Так что под контролем РФ находится не только все происходящее в Северном море и на берегах Финского залива, но весь Военно-морской флот Швеции.
«Этого будет достаточно, чтобы потопить все это, эти военно-морские силы, или превратить их в неэффективные и неработоспособные силы», — подчеркнул Марьянов.
Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад хочет парализовать внешнюю торговлю России, атакуя морские суда под российским флагом.
Кроме того, Патрушев рассказал, как Москва ответит на любое военное посягательство на Калининградскую область. Он подчеркнул, что такие действия повлекут за собой немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств.