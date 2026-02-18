Жительница Приморья украла 130 тысяч рублей с банковского счета знакомой

В Кировском районе суд вынес приговор 35-летней женщине, которая признана виновной в краже 130 тысяч рублей с банковского счета своей знакомой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Все началось с того, что женщина попросила у подруги в долг небольшую сумму и получила доступ к ее телефону и паролю от банковского приложения. Потерпевшая доверилась знакомой и передала свои данные, не подозревая, что ей предстоит стать жертвой кражи.
Женщина перевела деньги на карту своей дочери. В течение нескольких недель она продолжала воровать деньги с банковского счета подруги, переводя их на свою карту.
«Для того чтобы скрыть свои действия, женщина удаляла историю операций в приложении и игнорировала СМС-уведомления», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.
Все раскрылось случайно, когда дочь потерпевшей узнала, что в мобильном приложении можно скрывать переводы. Проверив телефон матери, она обнаружила, что с ее счета были переведены деньги.
Подсудимая признала свою вину, но деньги не вернула. Кировский суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также ей предстоит вернуть украденные деньги через судебных приставов.