Жительница Приморья украла 130 тысяч рублей с банковского счета знакомой

Суд приговорил женщину к условному сроку.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе суд вынес приговор 35-летней женщине, которая признана виновной в краже 130 тысяч рублей с банковского счета своей знакомой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Все началось с того, что женщина попросила у подруги в долг небольшую сумму и получила доступ к ее телефону и паролю от банковского приложения. Потерпевшая доверилась знакомой и передала свои данные, не подозревая, что ей предстоит стать жертвой кражи.

Женщина перевела деньги на карту своей дочери. В течение нескольких недель она продолжала воровать деньги с банковского счета подруги, переводя их на свою карту.

«Для того чтобы скрыть свои действия, женщина удаляла историю операций в приложении и игнорировала СМС-уведомления», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Все раскрылось случайно, когда дочь потерпевшей узнала, что в мобильном приложении можно скрывать переводы. Проверив телефон матери, она обнаружила, что с ее счета были переведены деньги.

Подсудимая признала свою вину, но деньги не вернула. Кировский суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также ей предстоит вернуть украденные деньги через судебных приставов.