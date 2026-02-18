В омском Минздраве ответили на слухи о закрытии отделений районной ЦРБ

В адрес Минздрава Омской области в соцсетях поступил вопрос, касающийся Центральной районной больницы в р.п. Горьковское. Местная жительница спросила, почему в больнице закрывают педиатрический корпус, реанимацию и сокращают койко-места в хирургическом отделении, а кроме того, сокращают лабораторную службу.
В региональном Министерстве здравоохранения опровергли эти слухи, уточнив, что педиатрическое отделение временно перенесено в другой корпус по уважительной причине.
«Сокращение лабораторной службы ЦРБ не планируется, закрывать реанимацию и сокращать хирургические койки не будут (и не собирались). Педиатрическое отделение действительно перенесено (не закрыто) в терапевтический корпус из того, что здание педиатрического корпуса нуждается в ремонте и до реконструкции не пригодно для дальнейшего использования», — говорится в официальном комментарии министерства.
Добавим, несколько дней назад появился другой вопрос о Горьковской ЦРБ от, судя по всему, того же автора. Омичку интересовало, почему в Горьковской ЦРБ сокращают медработников.
Однако такую информацию в омском Минздраве также опровергли, заявив, что администрация больницы не имеет никаких планов по сокращению или увольнению сотрудников, и не принимает никаких действий в этом направлении.