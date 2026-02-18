В омском Минздраве ответили на слухи о закрытии отделений районной ЦРБ

«Сокращение лабораторной службы ЦРБ не планируется, закрывать реанимацию и сокращать хирургические койки не будут (и не собирались). Педиатрическое отделение действительно перенесено (не закрыто) в терапевтический корпус из того, что здание педиатрического корпуса нуждается в ремонте и до реконструкции не пригодно для дальнейшего использования», — говорится в официальном комментарии министерства.