В Новосибирске насчитали 261 подтопляемую территорию

Эксперты обнаружили 261 проблемную территорию в связи с паводком. Из них 40 в частных секторах, 181 во дворах жилых зданий и 40 в дорожной инфраструктуре.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе аппаратного совещания настоятельно рекомендовал начать противопаводковые мероприятия не дожидаясь начала весны.
С городских дорог уже вывезли более 2,2 миллиона кубометров снега. Продолжаются работы по очистке крыш жилых домов, социальных, культурных и спортивных объектов, а также торговых центров с высокими конструкциями. Но, после недавних снегопадов, очищено лишь около половины всех кровель в Новосибирске.
После завершения работ на крышах планируется приступить к проверке дождеприёмников в низинах, входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепускных систем. В начале марта начнётся промывка более 400 колодцев ливневой канализации, расположенных на внутридомовых территориях. Эксперты ежедневно отслеживают уровень воды в Оби. С марта также начнётся мониторинг состояния дамбы на реке Тула, в районе посёлков Верх-Тула и 8 Марта.
Татьяна Картавых