В Новосибирске насчитали 261 подтопляемую территорию

С городских дорог уже вывезли более 2,2 миллиона кубометров снега. Продолжаются работы по очистке крыш жилых домов, социальных, культурных и спортивных объектов, а также торговых центров с высокими конструкциями. Но, после недавних снегопадов, очищено лишь около половины всех кровель в Новосибирске.