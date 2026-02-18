Психолог Хорс назвал главную причину расставаний

«Брак — это одновременно ограничения и некие общие возможности. Если количество ограничений превышает количество общности — материальной или духовной, то люди расходятся. Удержать долгий брак в современном мире зачастую получается именно за счет чего-то общего — имущества, детей, каких-то возможностей», — пояснил эксперт.