Психолог Хорс назвал главную причину расставаний

Психолог Михаил Хорс рассказал, чем современные браки отличаются от древних и почему сейчас выгоднее быть одному.

Источник: Аргументы и факты

Современные браки нередко распадаются из-за отсутствия общности в паре при большом количество различных ограничений, сообщил в беседе с aif.ru практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

Хорс пояснил, что раньше брак был экономически выгодным союзом, а сейчас — зачастую выгоднее быть одному.

«Брак — это одновременно ограничения и некие общие возможности. Если количество ограничений превышает количество общности — материальной или духовной, то люди расходятся. Удержать долгий брак в современном мире зачастую получается именно за счет чего-то общего — имущества, детей, каких-то возможностей», — пояснил эксперт.

Хорс ранее также рассказал, что расставания чаще происходят не из-за разницы в возрасте или социального статуса, а из-за разницы мировоззрений.

По словам психолога, у пары больше шансов на долгие отношения при готовности идти на компромисс.