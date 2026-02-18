Новосибирца оштрафовали за незаконную охоту на косулю

Житель Новосибирска приговорён к штрафу в 25 тысяч рублей за незаконную охоту на косулю сибирскую. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что в августе 2025 года мужчина без разрешения использовал автомобиль «Рено Дастер» и охотничью винтовку, чтобы добыть самку косули в Коченевском районе — вблизи трассы Р-254 «Иртыш». После убийства животного он перевёз тушу домой на машине.
Эксперты оценили ущерб, нанесённый охотничьим ресурсам, в 200 тысяч рублей. Осужденный полностью возместил эту сумму.
Суд также постановил конфисковать автомобиль и винтовку — они переданы в доход государства.
