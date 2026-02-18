Ричмонд
Новосибирца оштрафовали за незаконную охоту на косулю

Эксперты оценили ущерб, нанесённый охотничьим ресурсам, в 200 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Житель Новосибирска приговорён к штрафу в 25 тысяч рублей за незаконную охоту на косулю сибирскую. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в августе 2025 года мужчина без разрешения использовал автомобиль «Рено Дастер» и охотничью винтовку, чтобы добыть самку косули в Коченевском районе — вблизи трассы Р-254 «Иртыш». После убийства животного он перевёз тушу домой на машине.

Эксперты оценили ущерб, нанесённый охотничьим ресурсам, в 200 тысяч рублей. Осужденный полностью возместил эту сумму.

Суд также постановил конфисковать автомобиль и винтовку — они переданы в доход государства.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области сбито 11 лосей и 4 косули.