Проблемы с Telegram в России: сообщения исчезают и не открываются чаты

Пользователи Telegram в России сообщают о проблемах с работой приложения. Отправленные сообщения периодически исчезают, а на главной странице появляется надпись «нет чатов». О проблемах россияне сообщают на страницах мониторинговых сайтов.
У ряда пользователей возникает сбой при попытке перейти к конкретному контакту. В результате, при выборе собеседника Telegram начинает ошибочно открывать переписку с тем же адресатом, пока приложение не перезагрузится.
Ранее KP.RU писал, что Роскомнадзор официально подтвердил замедление работы Telegram. Ведомство объяснило это нарушением законодательства. В тот же день суд зарегистрировал восемь административных протоколов против компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что администрация Telegram не привела свой сервис в соответствие с российскими законами. Это и стало причиной для принятия регулятором мер.