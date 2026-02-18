ПСЖ разгромил «Монако» в первом матче стыков Лиги чемпионов

У гостей два мяча забил Дезире Дуэ на 29-й и 67-й минутах, ещё один гол на счету Ашрафа Хакими на 41-й минуте. В составе «Монако» дубль оформил Фоларин Балогун, отличившийся на 1-й и 18-й минутах. Первый мяч он забил после передачи российского полузащитника Александра Головина, который вышел в стартовом составе.