ПСЖ разгромил «Монако» в первом матче стыков Лиги чемпионов

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» на выезде победил «Монако» со счётом 3:2 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» на выезде победил «Монако» со счётом 3:2 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Игра состоялась 17 февраля на стадионе «Луи II».

У гостей два мяча забил Дезире Дуэ на 29-й и 67-й минутах, ещё один гол на счету Ашрафа Хакими на 41-й минуте. В составе «Монако» дубль оформил Фоларин Балогун, отличившийся на 1-й и 18-й минутах. Первый мяч он забил после передачи российского полузащитника Александра Головина, который вышел в стартовом составе.

На 48-й минуте Головин был удалён с поля за грубую игру, получив прямую красную карточку. В нынешнем сезоне он провёл 26 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Ворота ПСЖ в этой встрече защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

По итогам общего этапа турнира «Монако» занял 21-е место, «Пари Сен-Жермен» — 11-е. Ответный матч определит участника ⅛ финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что сборная США по хоккею обыграла команду Германии в матче группового этапа Олимпийских игр в Италии со счётом 5:1. У американцев отличились Зак Веренски, Остон Мэттьюс, Брок Фейбер и Тейдж Томпсон. Единственную шайбу у Германии забросил Тим Штюцле.

Читайте также: В Госдуме прокомментировали нападки Зеленского по поводу Мединского.

