В 2026 году в Новосибирской области отремонтируют 26 километров дороги до Казахстана

В 2026 году дорожники Новосибирской области отремонтируют более 26 километров трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Работы пройдут сразу в трёх районах региона: Кочковском, Краснозёрском и Ордынском. Часть объектов уже прошла процедуру торгов, и подрядчики будут определены в ближайшее время.
«Дорога “Новосибирск — Кочки — Павлодар” — один из ключевых маршрутов наряду с федеральными трассами, ведущими в Омскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Её протяжённость составляет 421 км, она проходит через пять районов области и имеет огромное значение для тысяч жителей и сотен населённых пунктов», — сообщили в Telegram-канале «Дороги НСО».
Работы коснутся нескольких участков: в Кочковском районе — с км 239+500 до км 243+472, в Краснозёрском — с км 327+500 до км 332+500, а в Ордынском районе обновят пять участков общей протяжённостью более 60 км.
Ремонт этой трассы ведётся планомерно: за последние годы дорожники привели в порядок почти 150 километров полотна.