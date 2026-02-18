В 2026 году в Новосибирской области отремонтируют 26 километров дороги до Казахстана

«Дорога “Новосибирск — Кочки — Павлодар” — один из ключевых маршрутов наряду с федеральными трассами, ведущими в Омскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Её протяжённость составляет 421 км, она проходит через пять районов области и имеет огромное значение для тысяч жителей и сотен населённых пунктов», — сообщили в Telegram-канале «Дороги НСО».