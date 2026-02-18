«Это пиратство»: адмирал о том, как РФ ответит Западу на захват танкеров

«Необходимо детально изучить обстановку, чтобы понимать, при каких обстоятельствах они захватывают суда, в каких районах… Что касается районов, то, понятно, речь идет о тех на море, где они господствуют. Нашими остаются в Балтике Калининградская область с небольшой морской зоной, Финский залив, который сейчас покрыт льдом. Все остальное под контролем НАТО, те же проливы Малый Бельт, Большой Бельт, Зунд, Каттегат, Скагеррак», — заявил адмирал.