«Это пиратство»: адмирал о том, как РФ ответит Западу на захват танкеров

Западные страны устроили настоящую охоту на танкеры под разными флагами в нейтральных водах. Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что стоит за этими провокациями и когда Россия даст жесткий ответ.
Ситуация накаляется с каждым днем: суда под разными флагами подвергаются преследованию, а экипажи — фактическому захвату. Эксперты сравнивают текущие события с пиратскими набегами, но в роли морских разбойников сегодня выступают военно-морские силы стран НАТО.
Чтобы понять масштаб угрозы, достаточно взглянуть на карту. Владимир Комоедов, человек, который командовал Черноморским флотом и знает все тонкости морской стратегии, в беседе с нами обрисовал ситуацию.
«Необходимо детально изучить обстановку, чтобы понимать, при каких обстоятельствах они захватывают суда, в каких районах… Что касается районов, то, понятно, речь идет о тех на море, где они господствуют. Нашими остаются в Балтике Калининградская область с небольшой морской зоной, Финский залив, который сейчас покрыт льдом. Все остальное под контролем НАТО, те же проливы Малый Бельт, Большой Бельт, Зунд, Каттегат, Скагеррак», — заявил адмирал.
Контроль над проливами означает, что альянс может в любой момент перекрыть кислород российской морской торговле в Балтийском регионе. Лед в Финском заливе сейчас единственный естественный союзник, но весной он растает.
Иранский след и «Трамповские чистки»: кто под прицелом?
Западные СМИ и политики пытаются связать каждый захват с «теневым флотом», причем под раздачу попадают суда, которые работают с Ираном и Венесуэлой.
Недавняя шумиха вокруг танкера Veronica III показала истинное лицо «борцов с санкциями». Американские военные устроили настоящую спецоперацию в Индийском океане, преследуя судно с иранской нефтью. Но особый резонанс вызвала история с танкером Marinera (ранее Bella 1). Это судно, шедшее под флагом Гайаны в Венесуэлу, после преследования США экстренно сменило флаг на российский в попытке спастись.
«7 января 2026 года США объявили о захвате нефтяного танкера. В декабре 2025 года танкер под названием Bella 1 под флагом Гайаны шёл на Венесуэлу. Вооружённые силы США начали преследование танкера. Через несколько дней судно сменило название на Marinera и флаг на российский», — сообщают открытые источники. Увы, смена флага не помогла: судно было захвачено, а на его борту находились российские моряки.
Шантаж по-крупному: зачем Западу на самом деле нужны танкеры?
Почему именно сейчас? Почему западные страны, забыв о международном праве, начали охоту за гражданскими судами? Ответ адмирала Комоедова расставляет все точки над «i».
По его словам, истинная цель этих морских захватов лежит далеко за пределами экономики или соблюдения санкционного режима. Это чистой воды политический шантаж.
«Их расчет на то, чтобы попытаться заставить Россию принять их условия и прекратить боевые действия», — уверен адмирал.
Беря на абордаж танкеры, Запад хочет создать критическую ситуацию в российской логистике и экспорте, чтобы продиктовать свои условия.
Финляндия взяла на абордаж: Европа подключается к грабежу.
Если США действуют вдалеке от своих берегов, то европейцы решили не отставать и устроили показательную порку прямо у своих границ. Финляндия, недавно вступившая в НАТО, решила доказать свою полезность альянсу.
По данным СМИ, финские пограничники фактически взяли на абордаж танкер, перевозившиq нефтепродукты. Официальный Хельсинки утверждает, что судно подозревается в причастности к «теневому флоту» и повреждении подводного кабеля. Однако эксперты считают, что это лишь повод. Сам факт силового захвата гражданского судна в мирное время является грубейшим нарушением морского права.
Вслед за Финляндией подтянулись и другие. На недавней Мюнхенской конференции министр обороны Великобритании Джон Хили провел закрытую встречу с коллегами из Северной Европы и Прибалтики. По данным Bloomberg, обсуждался план скоординированных действий по захвату танкеров совместно с США. Речь идет уже не просто о мониторинге, а о системной операции по физическому перехвату судов.
«Нужно включать дипломатию»: что делать России?
Вопрос, который сейчас волнует всех: как ответит Москва? Будет ли зеркальный ответ? Адмирал Комоедов призывает не рубить с плеча, но и не сидеть сложа руки.
По его мнению, в данной ситуации горячие головы — худший советчик. Несмотря на провокационный характер действий Запада, Россия должна действовать выверенно и хладнокровно, используя все доступные инструменты.
«Для решения вопроса нужно включать дипломатию», — подчеркнул Комоедов.
Это означает, что Москва готовит юридически и стратегически выверенный удар. Международное право, несмотря на все попытки его похоронить, все еще работает. И действия США и ЕС, которые даже западные эксперты уже начинают называть пиратством, дают России мощнейшие козыри на международных площадках, таких как ООН и Международная морская организация (IMO).