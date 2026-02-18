Школы в десяти омских деревнях стали потенциально опасными для учеников

Администрации десяти школ Называевского района Омской области обязали провести обследование и мониторинг технического состояния своих зданий и сооружений силами специализированных организаций. О таком решении районной Фемиды в среду, 18 февраля 2026 года, сообщили в пресс-службе Омского областного суда. Тяжба шла по иску межрайонного прокурора в интересах неопределенной группы лиц.
Здания признали потенициально опасными для учеников и персонала из-за отсутствия информации о состоянии зданий.
"В нарушение требований законодательства не проводились обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений силами специализированных организаций.
Отсутствие своевременного контроля за техническим состоянием школьных зданий создает потенциальную угрозу безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений", — говорится в обосновании иска.
В список вошли СОШ, именованные по названию населенных пунктов, где они находятся:
— Большепесчанская;
— Называевская;
— Кисляковская;
— Муравьевская;
— Налимовская;
— Покровская;
— Фоминская;
— Мангутская;
— Путиловская;
— Черемновская.
Отметим, в официальном пресс-релизе не говорится, прерван ли образовательный процесс в упомяных учреждениях на период исследования.