Школы в десяти омских деревнях стали потенциально опасными для учеников

Десять школ Называевского района Омской области постановили обследовать на безопасность.

Источник: Freepik

Администрации десяти школ Называевского района Омской области обязали провести обследование и мониторинг технического состояния своих зданий и сооружений силами специализированных организаций. О таком решении районной Фемиды в среду, 18 февраля 2026 года, сообщили в пресс-службе Омского областного суда. Тяжба шла по иску межрайонного прокурора в интересах неопределенной группы лиц.

Здания признали потенициально опасными для учеников и персонала из-за отсутствия информации о состоянии зданий.

"В нарушение требований законодательства не проводились обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений силами специализированных организаций.

Отсутствие своевременного контроля за техническим состоянием школьных зданий создает потенциальную угрозу безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений", — говорится в обосновании иска.

В список вошли СОШ, именованные по названию населенных пунктов, где они находятся:

— Большепесчанская;

— Называевская;

— Кисляковская;

— Муравьевская;

— Налимовская;

— Фоминская;

— Мангутская;

— Путиловская;

— Черемновская.

Отметим, в официальном пресс-релизе не говорится, прерван ли образовательный процесс в упомяных учреждениях на период исследования.

