Россиянам напомнили о штрафах за шумную уборку в вечернее время

«Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать 5 тысяч рублей. Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена», — отметил юрист.
Регионы сами устанавливают не только размер штрафов, но и время, когда шуметь запрещено. Например, в Калужской области тишина должна соблюдаться с 23:00 до 7:00, в Омской — с 22:00 до 8:00 и с 13:00 до 14:00, а в Республике Алтай — с 22:00 до 6:00.
Ранее в Госдуме рассказали, какие штрафы грозят коммунальщикам за неубранный снег. Снег, собранный с улиц, отнесён федеральным классификатором к отходам, и его складирование запрещено на детских игровых и спортивных площадках, в зонах отдыха, на льду водоёмов и в радиусе пятидесяти метров от источников водоснабжения. Нарушителям грозят штрафы по статьям 6.3, 8.2 и 8.13 Кодекса об административных правонарушениях: гражданам — до четырёх тысяч рублей, должностным лицам — до тридцати тысяч, индивидуальным предпринимателям — до пятидесяти тысяч, юридическим лицам — до четырёхсот тысяч рублей.
