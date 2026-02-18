В Омске больше всего вакансий для учителей открыто в трёх школах

В середине февраля в департаменте образования мэрии подвели статистику по вакансиям, открытым в омских школах. Как уже сообщал портал Om1 Омск, всего в городе ищут 473 сотрудников, в том числе 329 учителей.
Сильнее всего нехватка учителей ощущается в школах номер 6, 93 и 107, там открыто больше всего вакансий. А вот в 3-й школе, гимназии номер 146 и санаторной школе-интернате 11 вакансий нет, все сотрудники на месте.
Кроме того, в департаменте осветили и кадровую ситуацию в дошкольных учреждениях.