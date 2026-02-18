Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске больше всего вакансий для учителей открыто в трёх школах

В топе по вакансиям — три учебных заведения.

Источник: Om1 Омск

В середине февраля в департаменте образования мэрии подвели статистику по вакансиям, открытым в омских школах. Как уже сообщал портал Om1 Омск, всего в городе ищут 473 сотрудников, в том числе 329 учителей.

Сильнее всего нехватка учителей ощущается в школах номер 6, 93 и 107, там открыто больше всего вакансий. А вот в 3-й школе, гимназии номер 146 и санаторной школе-интернате 11 вакансий нет, все сотрудники на месте.

Кроме того, в департаменте осветили и кадровую ситуацию в дошкольных учреждениях.