Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От 620 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 620 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба судебных приставов Башкирии передало на принудительную реализацию арестованное имущество жителей и организаций, имеющих долги. Торги, в которых может принять участие любой желающий, пройдут на следующей неделе — 24 февраля. Организатором, сообщает пресс-служба ведомства, выступила ООО «СНАБСЕРВИС».

Среди лотов — легковые и грузовые автомобили, автобусы, спецтехника. Все они продаются по начальной цене, установленной судом.

На торги выставлены:

— автобус ГАЗ 2012 года (Уфа) — 950 000 рублей;

— Chery TIGGO PRO MAX 2023 года (Туймазинский район, деревня Каран-Бишинды) — 2 024 500 рублей;

— грузовик Урал (Мелеузовский район) — 4 311 480 рублей;

— Audi A4 2008 года (село Михайловка, Уфимский район) — 620 000 рублей;

— Lada Largus 2022 года (деревня Шакша, Иглинский район) — 1 020 000 рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.