От 620 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Федеральная служба судебных приставов Башкирии передало на принудительную реализацию арестованное имущество жителей и организаций, имеющих долги. Торги, в которых может принять участие любой желающий, пройдут на следующей неделе — 24 февраля. Организатором, сообщает пресс-служба ведомства, выступила ООО «СНАБСЕРВИС».
Среди лотов — легковые и грузовые автомобили, автобусы, спецтехника. Все они продаются по начальной цене, установленной судом.
На торги выставлены:
— автобус ГАЗ 2012 года (Уфа) — 950 000 рублей;
— Chery TIGGO PRO MAX 2023 года (Туймазинский район, деревня Каран-Бишинды) — 2 024 500 рублей;
— грузовик Урал (Мелеузовский район) — 4 311 480 рублей;
— Audi A4 2008 года (село Михайловка, Уфимский район) — 620 000 рублей;
— Lada Largus 2022 года (деревня Шакша, Иглинский район) — 1 020 000 рублей.
