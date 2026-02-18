Во Флориде поддержали идею назвать аэропорт именем Трампа

Палата представителей Флориды дала «зеленый свет» переименованию аэропорта в Палм-Бич. Теперь воздушная гавань может носить имя президента США Дональда Трампа.
Документ поддержал 81 парламентарий, против выступили 30. Для вступления в силу инициативу должен одобрить сенат штата, а затем подписать губернатор Рон Десантис.
Инициатива касается переименования главной воздушной гавани Палм-Бич в честь действующего президента.
Примечательно, что топоним «Трамп» уже появился на карте: так названо шоссе, по которому он добирается от своего поместья до аэропорта. При этом ранее в Вашингтоне продолжили присваивать имя президента знаковым учреждениям: переименованию подверглись Институт мира и Центр Кеннеди.
Ранее KP.RU писал, что называющая себя дочерью Трампа турчанка Неджла Озмен потребовала его ДНК-тест в суде.