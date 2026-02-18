Депутат Нилов объяснил идею «коммунального резерва» для уборки снега

Напомним, по данным МЧС, за неделю в России 9 человек стали жертвами падения снега и льда с крыш. Один из самых страшных случаев произошёл в городе Лянторе в ХМАО, где снежная масса с крыши хоккейного корта «Штурм» накрыла пятерых подростков. В итоге один мальчик погиб. После этого в России призвали провести полноценный коммунальный аудит.