Депутат Нилов объяснил идею «коммунального резерва» для уборки снега

Депутат Госдумы Ярослав Нилов прокомментировал свою инициативу о создании «коммунального резерва» — реестра граждан, которых можно оперативно привлекать к уборке снега и ликвидации последствий непогоды. С предложением, как стало известно Life.ru, он обратился к зампреду правительства Марату Хуснуллину.

Источник: Life.ru

Нилов отметил, что этой зимой частые снегопады, ледяные дожди и сильные ветра наглядно показали: в ЖКХ практически во всех регионах не хватает рабочих рук, чтобы быстро расчищать дворы, тротуары, проезды и территории социальных объектов. Поэтому, по его словам, нужен механизм «подстраховки» — возможность подключать людей на периодические работы по гражданско-правовым договорам, когда нагрузка резко возрастает.

Реализация инициативы предполагает привлечение различных категорий соискателей: официально зарегистрированных безработных и самозанятых граждан, а также лиц, ищущих дополнительный заработок, и несовершеннолетних работников при условии соблюдения всех действующих для них законодательных ограничений.

Ярослав Нилов.

редседатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Собеседник Life.ru подчёркивает, что речь идёт именно об эпизодической занятости под конкретные погодные ЧС и срочные аварийные работы, связанные со стихийными бедствиями.

Напомним, по данным МЧС, за неделю в России 9 человек стали жертвами падения снега и льда с крыш. Один из самых страшных случаев произошёл в городе Лянторе в ХМАО, где снежная масса с крыши хоккейного корта «Штурм» накрыла пятерых подростков. В итоге один мальчик погиб. После этого в России призвали провести полноценный коммунальный аудит.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.