Пилоты из стран НАТО, участвующие в конфликте на Украине, размещаются чаще всего в гостиницах с ресторанами, под Киевом довольно большое количество подобных мест. Об этом aif.ru рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Пилоты стран НАТО — это, скажем, элита, они не станут размещаться в бараках или в казармах возле летного поля, они побоятся, потому что туда прилетает. Скорее, ищут места вроде гостиниц с ресторанами. Они любят такие места, потому что цены для них на Украине ни о чем. В районе Киева подобных мест масса, и в районе Жулян, и в районе других аэродромов», — сказал Лебедев.
Подпольщик отметил, что под Киевом есть особняки, которые переоборудуют для размещения западных специалистов.
Ранее издание Intelligence Online писало, что в ВСУ создали новую эскадрилью F-16, состоящую из пилотов США и Голландии, которая защищает воздушное пространство над Киевом. Позже в ВВС Украины заявили, что в небе летают якобы только украинские летчики.