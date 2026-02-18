Подполье обнаружило тайное место отдыха пилотов НАТО на Украине

«Пилоты стран НАТО — это, скажем, элита, они не станут размещаться в бараках или в казармах возле летного поля, они побоятся, потому что туда прилетает. Скорее, ищут места вроде гостиниц с ресторанами. Они любят такие места, потому что цены для них на Украине ни о чем. В районе Киева подобных мест масса, и в районе Жулян, и в районе других аэродромов», — сказал Лебедев.