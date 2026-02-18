Софья Самоделкина обновила личный рекорд на зимней Олимпиаде в Италии

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. На XXV зимних Олимпийских играх в Италии завершилась короткая программа в соревнованиях по фигурному катанию среди женщин.
Национальную сборную по фигурному катанию представляла Софья Самоделкина, она набрала 68,47 балла в короткой программе среди женщин и обновила личный рекорд.
Таким образом, фигуристка заняла 12-ое место, первое место за Ами Накаи из Японии.
Казахстан второй раз принимает участие в женском одиночном катании на Олимпиаде. На Играх 2018 года в Пхёнчхане, страну представляли Айза Мамбекова и Элизабет Турсынбаева.
Решающее выступление фигуристов в произвольной программе состоится 19 февраля в 23:00 по времени Астаны.
14 февраля казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх. Ученик российского тренера, олимпийского чемпиона Алексея Урманова, единственный в последней разминке откатался без ошибок.
Благодаря выступлению Михаила Шайдорова Олимпиада в Милане стала для Казахстана самой успешной с 1994 года: в Лиллехаммере 32 года назад лыжник Владимир Смирнов завоевал три награды: он стал олимпийским чемпионом в гонке на 50 км, а также записал в актив две серебряные медали на дистанциях 10 км и 15 км.