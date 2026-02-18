Ричмонд
«Позорище»: Лукашенко пристыдил чиновников за импорт одного продукта из России

Лукашенко назвал позором ситуацию с импортом свинины из РФ в Белоруссию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников страны за импорт свинины из России. Об этом глава государства заявил, принимая отчет работы правительства за 2025 год. Соответствующий видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на $200 млн там или сколько завезли свинины», — возмущается Лукашенко.

Глава государства призвал власти обеспечить население свининой белорусского производства.

«Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», — призвал президент.

При этом глава Администрации президента Дмитрий Крутой заметил, что россияне на второй год активных закупок свинины Беларусью (а в 2025-м, по его словам, страна импортировала 130 000 тонн) подняли цены.

До этого Лукашенко назвал реальный рост цен — 15−27% — на популярные продукты: свинина, масло, кондитерские изделия и даже капуста.

До этого президент Белоруссии подчеркивал, что власти страны не допустили пустых полок в магазинах, а разнообразие ассортимента обеспечили поставщики из дружественных стран — преимущественно из России и Турции.

Ранее президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что РФ поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях.

Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что предприятия региона отгружают в союзную республику продукцию металлургии, семена рапса, минеральные смолы и продукты питания. Беларусь поставляет в регион бытовую технику, косметику, текстиль, коммунальную и сельскохозяйственную технику, а также продукты.

А власти Алтайского края сообщили, что регион поставляет в Белоруссию комплектующие для производства техники, в том числе коммунальной и сельскохозяйственной. В перспективе — создание производства комплектующих для общественного транспорта и производство беспилотников.

Также сообщалось, что в течение ряда лет Белоруссия остается одним из основных рынков сбыта для российских производителей чипсов. В этом плане страну, на которую приходится 31,1% экспорта российских картофельных чипсов, обгоняет только Казахстан (37,6%).

