«Позорище»: Лукашенко пристыдил чиновников за импорт одного продукта из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников страны за импорт свинины из России. Об этом глава государства заявил, принимая отчет работы правительства за 2025 год. Соответствующий видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
«Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на $200 млн там или сколько завезли свинины», — возмущается Лукашенко.
Глава государства призвал власти обеспечить население свининой белорусского производства.
«Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», — призвал президент.
При этом глава Администрации президента Дмитрий Крутой заметил, что россияне на второй год активных закупок свинины Беларусью (а в 2025-м, по его словам, страна импортировала 130 000 тонн) подняли цены.
До этого Лукашенко назвал реальный рост цен — 15−27% — на популярные продукты: свинина, масло, кондитерские изделия и даже капуста.
До этого президент Белоруссии подчеркивал, что власти страны не допустили пустых полок в магазинах, а разнообразие ассортимента обеспечили поставщики из дружественных стран — преимущественно из России и Турции.
Ранее президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что РФ поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях.
Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что предприятия региона отгружают в союзную республику продукцию металлургии, семена рапса, минеральные смолы и продукты питания. Беларусь поставляет в регион бытовую технику, косметику, текстиль, коммунальную и сельскохозяйственную технику, а также продукты.
А власти Алтайского края сообщили, что регион поставляет в Белоруссию комплектующие для производства техники, в том числе коммунальной и сельскохозяйственной. В перспективе — создание производства комплектующих для общественного транспорта и производство беспилотников.
Также сообщалось, что в течение ряда лет Белоруссия остается одним из основных рынков сбыта для российских производителей чипсов. В этом плане страну, на которую приходится 31,1% экспорта российских картофельных чипсов, обгоняет только Казахстан (37,6%).