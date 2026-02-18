МИД РФ: Отставка Ермака не спасет Зеленского от международного расследования

Отставкой главы своего офиса Андрея Ермака украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удалось имитировать борьбу с коррупцией и остановить расследования. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, задержание экс-министра энергетики Германа Галущенко — «еще один шаг к Зеленскому, до которого рукой подать». Мирошник назвал Галущенко частью «ближнего коррупционного круга» украинского президента, центром которого является он сам.
Мирошник считает, что от Зеленского потребуют «больших жертв и большей лояльности». В противном случае, по его словам, мир может получить доказательства того, кто является «главным расхитителем западной помощи». Дипломат допустил, что итоги международных расследований могут показать, что Зеленский — «не последнее звено в цепочке разворовывания средств западных налогоплательщиков», передает ТАСС.
У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». В отставку глава офиса Зеленского ушел в тот же день. Предполагается, что теперь Ермаку запрещен выезд с территории Украины.