В районе Новосибирской области начался суд по делу о гибели ребёнка

В Сузунском районном суде 17 февраля 2026 года началось рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своей 12-летней дочери.
По версии следствия, осенью 2025 года мать оставила ребёнка одного дома на длительное время. В этот момент в квартире по улице Депутатская р.п. Сузун работал масляный электрообогреватель.
«В результате аварийного режима работы электросети (короткого замыкания или большого переходного сопротивления) произошло воспламенение прибора. Возникший пожар повлёк за собой задымление помещения, что стало причиной смертельного отравления ребёнка окисью углерода», — сообщают в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
На первом заседании прокурор изложил суть обвинения. Подсудимая признала свою вину полностью. Суд приступил к разбирательству дела в общем порядке. Следующее заседание назначено на 19 февраля 2026 года.