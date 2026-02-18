Ричмонд
Россиянам рекомендовали оптимальную порцию красной икры

Оптимальная разовая порция красной икры для здорового взрослого человека составляет одну-две чайные ложки в день.

Оптимальная разовая порция красной икры для здорового взрослого человека составляет одну-две чайные ложки в день. Об этом РИА Новости сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

По её словам, в обычный день не стоит превышать объём 1−2 чайной ложки без большой горки. В праздничные дни допустимая порция может составлять одну столовую ложку — около 15−20 граммов.

Специалист подчеркнула, что красная икра содержит омега-3, витамины и лецитин, однако продукт отличается высокой калорийностью и большим количеством соли. Кроме того, он может вызывать аллергические реакции.

По словам врача, регулярное употребление более 20−30 граммов икры в день способно привести к проблемам с сердцем, сосудами, пищеварением и почками. Также при превышении нормы возрастает риск аллергии.

