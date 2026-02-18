Ричмонд
В Ростовской области в ночь на 18 февраля отразили воздушную атаку

Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника над донским регионом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 18 февраля в Ростовской области были сбиты вражеские дроны. Об этом информирует в своем телеграм-канале министерство обороны России.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над донским регионом два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Воздушная атака произошла в промежуток с 20 до 23 часов 17 февраля. Всего в этот период были сбиты 14 вражеских дронов: 5 — над территорией Белгородской области, столько же — над Курской, два — над Ростовской, по одному — над Брянской и Орловской.

Беспилотная опасность, объявленная в Ростовской области ночью, пока не снята.

