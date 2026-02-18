В Ростовской области в ночь на 18 февраля отразили воздушную атаку

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над донским регионом два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Воздушная атака произошла в промежуток с 20 до 23 часов 17 февраля. Всего в этот период были сбиты 14 вражеских дронов: 5 — над территорией Белгородской области, столько же — над Курской, два — над Ростовской, по одному — над Брянской и Орловской.