В России создали чип для выявления признаков старения

Ученые представили микроканальное устройство для мониторинга активных форм кислорода. Их переизбыток, как пишет Microchemical Journal, ведет к окислительному стрессу, ускоряющему старение и провоцирующему сердечно-сосудистые и мозговые заболевания.
Ученые из России разработали маленькое устройство (чип), которое быстро определяет уровень агрессивных молекул. В нем два раствора (люминол и проба) бегут по канальцам с хитрым рельефом, который их моментально перемешивает. Как только жидкости встречаются, происходит вспышка, и прибор фиксирует свечение.
Немногим ранее стало известно о создании российскими учеными лекарства от болезни Бехтерева.
Помимо этого, ученые Сеченовского университета разработали лабораторную модель печени человека, которая гораздо точнее воспроизводит реакцию настоящей ткани на лекарства.