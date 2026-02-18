В России создали чип для выявления признаков старения

Ученые из России разработали маленькое устройство (чип), которое быстро определяет уровень агрессивных молекул. В нем два раствора (люминол и проба) бегут по канальцам с хитрым рельефом, который их моментально перемешивает. Как только жидкости встречаются, происходит вспышка, и прибор фиксирует свечение.