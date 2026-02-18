Ричмонд
В России создали чип для выявления признаков старения

MJ: учёные из РФ создали устройство для выявления признаков старения.

Источник: Комсомольская правда

Ученые представили микроканальное устройство для мониторинга активных форм кислорода. Их переизбыток, как пишет Microchemical Journal, ведет к окислительному стрессу, ускоряющему старение и провоцирующему сердечно-сосудистые и мозговые заболевания.

Ученые из России разработали маленькое устройство (чип), которое быстро определяет уровень агрессивных молекул. В нем два раствора (люминол и проба) бегут по канальцам с хитрым рельефом, который их моментально перемешивает. Как только жидкости встречаются, происходит вспышка, и прибор фиксирует свечение.

Немногим ранее стало известно о создании российскими учеными лекарства от болезни Бехтерева.

Помимо этого, ученые Сеченовского университета разработали лабораторную модель печени человека, которая гораздо точнее воспроизводит реакцию настоящей ткани на лекарства.