Летчики НАТО замечены в элитных санаториях под Одессой, Киевом и Днепром

Небо над Киевом могут патрулировать иностранные пилоты, утверждали западные СМИ. Подпольщик Лебедев сказал, где чаще всего размещаются ценные для ВСУ западные специалисты.

Источник: Аргументы и факты

Пилоты из стран НАТО, воюющие за ВСУ, чаще всего располагаются в районе Днепропетровска, Киева и Одессы, специалистов «попроще» отправляют в сторону Запорожья, Харькова и Сум, заявил aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Издание Intelligence Online писало, что в ВСУ создали новую эскадрилью F-16, состоящую из пилотов США и Голландии, которая защищает воздушное пространство над Киевом. Позже в ВВС Украины заявили, что в небе летают якобы только украинские летчики.

«Под Киевом есть особняки… Туда нанимают людей, чтобы они готовили, убирали. Людей нанимают не из числа местных, привозят с западной Украины, Польши и Румынии, Молдавии, чтобы они не имели связей с подпольщиками. Таких мест, на самом деле, очень много. Одесса, Киев, Днепропетровск буквально обсажены “элитными” военными специалистами из стран НАТО», — сказал Лебедев.

Подпольщик добавил, что специалистов «попроще» из Южной и Центральной Америки направляют в сторону Запорожья, Харькова и Сум.

«Этих специалистов кидают в прямые боевые действия. Они приезжают сюда учиться. Два-три месяца воюют, потом уезжают на родину, где начинаются проблемы… В Бразилии уже рассказывали о том, что наркокартели начинают с полицией воевать при помощи дронов», — уточнил Лебедев.

