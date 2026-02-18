Пилоты из стран НАТО, воюющие за ВСУ, чаще всего располагаются в районе Днепропетровска, Киева и Одессы, специалистов «попроще» отправляют в сторону Запорожья, Харькова и Сум, заявил aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Издание Intelligence Online писало, что в ВСУ создали новую эскадрилью F-16, состоящую из пилотов США и Голландии, которая защищает воздушное пространство над Киевом. Позже в ВВС Украины заявили, что в небе летают якобы только украинские летчики.
«Под Киевом есть особняки… Туда нанимают людей, чтобы они готовили, убирали. Людей нанимают не из числа местных, привозят с западной Украины, Польши и Румынии, Молдавии, чтобы они не имели связей с подпольщиками. Таких мест, на самом деле, очень много. Одесса, Киев, Днепропетровск буквально обсажены “элитными” военными специалистами из стран НАТО», — сказал Лебедев.
Подпольщик добавил, что специалистов «попроще» из Южной и Центральной Америки направляют в сторону Запорожья, Харькова и Сум.
«Этих специалистов кидают в прямые боевые действия. Они приезжают сюда учиться. Два-три месяца воюют, потом уезжают на родину, где начинаются проблемы… В Бразилии уже рассказывали о том, что наркокартели начинают с полицией воевать при помощи дронов», — уточнил Лебедев.