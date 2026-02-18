«Народная рыбалка — 2026» пройдет в Приморье 21 февраля

Как сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта, фестиваль, организованный Федерацией рыболовного спорта Приморского края, уже давно стал визитной карточкой региона, ежегодно подтверждая высокий уровень проведения праздника.
21 февраля «Народная рыбалка» пройдет на специально подготовленной площадке на льду бухты Бражникова. Участие в соревнованиях бесплатное.
Регистрация рыбаков начнется с 7:00. В 9:30 состоятся торжественное построение и инструктаж, после которых в 10:00 будет дан старт соревнованиям. Участников ждут три часа азартной борьбы. В личном распоряжении каждого будут две удочки и любая прикормка. Завершатся состязания в 13:00.
В 13:15 желающие смогут поучаствовать в соревнованиях «Быстрый бур». В 14:30 всех спортсменов и гостей праздника пригласят отведать ароматной ухи и горячего чая. В 15:30 начнется церемония награждения в номинациях «Самый большой улов» и «Самая крупная рыба». Вся выловленная рыба после взвешивания будет передана в приют для животных.
Помимо рыбалки, организаторы подготовили для гостей фестиваля культурно-развлекательную программу, конкурсы и викторины.
6+