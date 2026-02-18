«Народная рыбалка — 2026» пройдет в Приморье 21 февраля

В 13:15 желающие смогут поучаствовать в соревнованиях «Быстрый бур». В 14:30 всех спортсменов и гостей праздника пригласят отведать ароматной ухи и горячего чая. В 15:30 начнется церемония награждения в номинациях «Самый большой улов» и «Самая крупная рыба». Вся выловленная рыба после взвешивания будет передана в приют для животных.