Юрист предупредил о штрафах до пяти тысяч рублей за шумную уборку вечером

Эксперт пояснил, что единого федерального закона о тишине в России нет — регионы самостоятельно устанавливают временные промежутки, когда нельзя шуметь, и размер штрафов. Например, в Калужской области шум запрещен с 23:00 до 7:00, в Омской — с 22:00 до 8:00 и с 13:00 до 14:00, а в Республике Алтай — с 22:00 до 6:00.