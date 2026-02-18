Юрист предупредил о штрафах до пяти тысяч рублей за шумную уборку вечером

Жителям многоквартирных домов грозит административный штраф до пяти тысяч рублей за уборку в вечернее время суток, если она нарушает тишину. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.
Эксперт пояснил, что единого федерального закона о тишине в России нет — регионы самостоятельно устанавливают временные промежутки, когда нельзя шуметь, и размер штрафов. Например, в Калужской области шум запрещен с 23:00 до 7:00, в Омской — с 22:00 до 8:00 и с 13:00 до 14:00, а в Республике Алтай — с 22:00 до 6:00.
— Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать пять тысяч рублей, — отметил Зокиров в беседе с РИА Новости.
По его словам, ответственность за шумную уборку зависит от того, насколько подробно региональный закон описывает действия, нарушающие покой граждан.
Кроме того, россияне могут столкнуться со штрафами при проведении ремонта — наказание последует за распространяющийся запах краски, шум и хранение материалов в подъезде. При проведении ремонта собственники квартир должны помнить о сильном запахе красочных материалов. Роспотребнадзор может начать проверку после жалобы соседей.