Хоценко обсудил с Мурашко вопросы развития медицинской инфраструктуры

Хоценко поблагодарил федерального министра за поддержку в выделении средств на строительство ФАПов в Усть-Ишимском районе. Напомним, там во время наводнения были утрачены медицинские пункты. Теперь жители пострадавших территорий снова получают помощь рядом с домом.