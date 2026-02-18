Хоценко обсудил с Мурашко вопросы развития медицинской инфраструктуры

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Главная тема — развитие медицинской инфраструктуры региона.
Хоценко поблагодарил федерального министра за поддержку в выделении средств на строительство ФАПов в Усть-Ишимском районе. Напомним, там во время наводнения были утрачены медицинские пункты. Теперь жители пострадавших территорий снова получают помощь рядом с домом.
В прошлом году при поддержке федерального центра в Омской области обновили более сотни объектов здравоохранения. Построили 18 новых ФАПов и врачебную амбулаторию. Для омичей открыли новую поликлинику и Госпиталь для ветеранов войн.
Обсудили и стройки, которые на особом контроле. Новый операционный корпус КМХЦ и детский инфекционный стационар. Оба объекта идут по графику.
Отдельно поговорили про оснащение транспортом — больницы и поликлиники остро нуждаются в новых машинах для работы на выездах. Вопрос решают.