Хоценко обсудил с Мурашко вопросы развития медицинской инфраструктуры

В прошлом году при поддержке федерального центра в Омской области обновили более сотни объектов здравоохранения.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Главная тема — развитие медицинской инфраструктуры региона.

Хоценко поблагодарил федерального министра за поддержку в выделении средств на строительство ФАПов в Усть-Ишимском районе. Напомним, там во время наводнения были утрачены медицинские пункты. Теперь жители пострадавших территорий снова получают помощь рядом с домом.

В прошлом году при поддержке федерального центра в Омской области обновили более сотни объектов здравоохранения. Построили 18 новых ФАПов и врачебную амбулаторию. Для омичей открыли новую поликлинику и Госпиталь для ветеранов войн.

Обсудили и стройки, которые на особом контроле. Новый операционный корпус КМХЦ и детский инфекционный стационар. Оба объекта идут по графику.

Отдельно поговорили про оснащение транспортом — больницы и поликлиники остро нуждаются в новых машинах для работы на выездах. Вопрос решают.