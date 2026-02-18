Перекатитесь на бок: врачи объяснили челябинцам, как правильно падать, если поскользнулись на льду

В Челябинске после оттепели похолодало до −8. Региональное министерство здравоохранения выступило с экстренным предупреждением: врачи просят всех соблюдать осторожность во время гололедицы и предстоящих снегопадов.
В министерстве посоветовали горожанам заранее выходить из дома, чтобы идти осторожно и без спешки, а еще выбрать устойчивую обувь без каблуков.
— Гражданам старшего возраста и лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в период гололеда советуем по возможности ограничить выход на улицу, — заявили в минздраве. — В ином случае, рекомендуется при себе иметь трость с резиновым или заостренным наконечником.
Также медики объяснили, что делать, если все предосторожности не помогли, и человек поскользнулся на льду.
Во-первых, надо сгруппироваться при падении: прижать подбородок к груди, а локти к телу, согнуть ноги в коленях. Если перекатиться на бок, это смягчит удар о землю. Ни в коем случае не стоит выставлять перед собой прямые руки.
Если избежать травм все же не удалось, врачи убеждают не заниматься самолечением, а вызвать скорую или прийти в травмпункт.
Вот адреса, по которым смогут помочь пострадавшим во время гололедицы:
Взрослые травмпункты в Челябинске:
ГКБ № 1 — Воровского, 16, телефон: 728−48−30;
ГКБ № 5 — Российская, 15а, телефон: 264−12−98;
ГКБ № 6 — Румянцева, 28, корп. 2, телефон: 721−22−20;
ГКБ № 8 — Горького, 18, телефон: 775−51−26;
ГКБ № 9 — Пятая Электровозная, 5, телефон: 251−59−38;
ОКБ № 3 — Победы, 287, телефон: 749−97−37.
Детский травмпункт в ГКБ № 2 на Ленина, 38: телефон: 700−05−31.
Офтальмологический травмпункт в ОКБ № 3 на проспекте Победы, 287 работает круглосуточно, телефон: 749−97−63.