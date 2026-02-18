Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перекатитесь на бок: врачи объяснили челябинцам, как правильно падать, если поскользнулись на льду

Челябинский минздрав дал совет, как правильно падать на льду.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске после оттепели похолодало до −8. Региональное министерство здравоохранения выступило с экстренным предупреждением: врачи просят всех соблюдать осторожность во время гололедицы и предстоящих снегопадов.

В министерстве посоветовали горожанам заранее выходить из дома, чтобы идти осторожно и без спешки, а еще выбрать устойчивую обувь без каблуков.

— Гражданам старшего возраста и лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в период гололеда советуем по возможности ограничить выход на улицу, — заявили в минздраве. — В ином случае, рекомендуется при себе иметь трость с резиновым или заостренным наконечником.

Также медики объяснили, что делать, если все предосторожности не помогли, и человек поскользнулся на льду.

Во-первых, надо сгруппироваться при падении: прижать подбородок к груди, а локти к телу, согнуть ноги в коленях. Если перекатиться на бок, это смягчит удар о землю. Ни в коем случае не стоит выставлять перед собой прямые руки.

Если избежать травм все же не удалось, врачи убеждают не заниматься самолечением, а вызвать скорую или прийти в травмпункт.

Вот адреса, по которым смогут помочь пострадавшим во время гололедицы:

Взрослые травмпункты в Челябинске:

ГКБ № 1 — Воровского, 16, телефон: 728−48−30;

ГКБ № 5 — Российская, 15а, телефон: 264−12−98;

ГКБ № 6 — Румянцева, 28, корп. 2, телефон: 721−22−20;

ГКБ № 8 — Горького, 18, телефон: 775−51−26;

ГКБ № 9 — Пятая Электровозная, 5, телефон: 251−59−38;

ОКБ № 3 — Победы, 287, телефон: 749−97−37.

Детский травмпункт в ГКБ № 2 на Ленина, 38: телефон: 700−05−31.

Офтальмологический травмпункт в ОКБ № 3 на проспекте Победы, 287 работает круглосуточно, телефон: 749−97−63.