Слухи о закрытии больницы опровергли в Горьковском районе Омской области

Жители рабочего поселка Горьковское в Горьковском районе Омской области обратились в региональное министерство здравоохранения с тревожными вопросами о судьбе местной больницы. Поводом для беспокойства стали распространявшиеся в социальных сетях слухи о возможной ликвидации лабораторной службы, педиатрического блока, реанимационного отделения и сокращении числа хирургических коек с шести до двух.
Один из местных жителей направил запрос в телеграм-канал бывшего мэра Омска Оксаны Фадиной: «На каком основании вы сокращаете или переводите в Омск лабораторную службу в Горьковском? Почему закрываете педиатрический корпус, ликвидируете реанимацию и уменьшили число хирургических коек с 6 до 2? Чья это инициатива?».
Министерство здравоохранения Омской области оперативно отреагировало на обращение и опровергло все слухи. В ведомстве подчеркнули, что сокращение лабораторной службы не планируется, реанимационное отделение продолжит работу в полном объеме, а количество хирургических коек останется неизменным.
«Педиатрическое отделение действительно перенесено — не закрыто — в терапевтический корпус из-за того, что здание педиатрического корпуса нуждается в ремонте и до реконструкции непригодно для дальнейшего использования», — пояснили РИА Омскинформ в минздраве.
Таким образом, ключевые службы больницы, обеспечивающие экстренную и плановую медицинскую помощь жителям крупного райцентра с населением свыше 10 тысяч человек, сохраняются в полном объеме. Перенос педиатрического отделения носит временный характер и связан исключительно с необходимостью проведения капитального ремонта здания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омские офтальмологи провели уникальную операцию, вернув зрение 7-месячному малышу.