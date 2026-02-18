Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Росприроднадзора потребовал вернуть всю недвижимость: за что бьется бывший чиновник

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Долматов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, потребовал вернуть ему дачу под Сочи, недвижимость и иное имущество. Все это ранее было конфисковано по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба в интересах Долматова на решение о передаче государству его имущества и имущества его родственников», — сказали в суде.
Напомним, в декабре прошлого года суд в Москве изъял имущество у бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Иск прокуратуры подан в рамках контроля за соответствием расходов должностных лиц их официальным доходам. Конфискация имущества связана с уголовным делом о мошенничестве на сумму около 370 млн рублей.
По версии следствия, Долматов и бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислав Новиков похитили бюджетные средства, выделенные на разработку программного обеспечения для учета объектов негативного воздействия на окружающую среду.