Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Росприроднадзора потребовал вернуть всю недвижимость: за что бьется бывший чиновник

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Долматов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, потребовал вернуть ему дачу под Сочи, недвижимость и иное имущество. Все это ранее было конфисковано по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.