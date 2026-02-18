Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе YouTube

Проблемы наблюдаются и в Европе. В Великобритании зарегистрировано свыше 37 тысяч сообщений, в Германии — около 7 тысяч, в Италии — более 5 тысяч, во Франции — несколько тысяч. 56% пользователей пожаловались на приложение, 17% на работу сайта и 16% на авторизацию.
Ранее со сбоем столкнулись пользователи соцсети X. Особенно много жалоб поступило 16 февраля после обеда: только в США их было более 42 тысяч, а в Великобритании — свыше 11 тысяч. Неполадки затронули и другие страны. Интересно, что чаще всего люди жаловались на мобильное приложение (более 50% всех обращений), а вот с сайтом платформы проблем гораздо меньше.
