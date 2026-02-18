Ричмонд
Жители Иркутской области накопили в банках 630 миллиардов рублей

Сумма выросла на 88,6 миллиарда за год.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На начало 2026 года жители Иркутской области хранили на банковских вкладах и счетах 630 миллиардов рублей. За год сумма выросла на 88,6 миллиарда, или на 17%. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Иркутск Банка России, в статистику не попали счета эскроу.

Второй год подряд люди активно несут деньги в банки. Высокая ключевая ставка позволяет не просто сохранить сбережения, но и заработать на процентах. Правда, ставки постепенно снижаются. Если в начале 2025 года банки предлагали до 21% годовых, то к январю 2026-го максимум опустился чуть выше 15%.

— При высоких ставках выгодно открыть вклад, и люди откладывают несрочные покупки, чтобы заработать на процентах. Это помогает замедлить рост цен. В 2026 году инфляция должна вернуться к цели в 4%. Дальше ставка будет зависеть от ценового давления. Если инфляция продолжит снижаться, ключевая ставка тоже пойдет вниз, — объяснил управляющий Игорь Коржук.

По прогнозам, средняя инфляция по 2026 году составит 4,5−5,5 процента.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глыбы льда и снега рухнули с крыши на женщину, когда она шла в аптеку. Чтобы добиться возмещения вреда, пострадавшей пришлось обращаться в суд.