Жители Иркутской области накопили в банках 630 миллиардов рублей

Второй год подряд люди активно несут деньги в банки. Высокая ключевая ставка позволяет не просто сохранить сбережения, но и заработать на процентах. Правда, ставки постепенно снижаются. Если в начале 2025 года банки предлагали до 21% годовых, то к январю 2026-го максимум опустился чуть выше 15%.