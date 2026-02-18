Ричмонд
В МВД предупредили о мошенниках в домовых чатах

Мошенники всё чаще используют домовые чаты в мессенджерах для обмана жильцов.

Источник: Аргументы и факты

По информации МВД России, мошенники всё чаще используют домовые чаты в мессенджерах для обмана жильцов. Материалы ведомства указывают, что злоумышленники размещают там объявления о продаже различных вещей, выдавая себя за соседей.

Такая схема позволяет быстрее вызвать доверие у потенциальных покупателей, поскольку предложение выглядит как сделка внутри дома или подъезда. После отклика на объявление аферисты просят перевести небольшую сумму якобы в качестве залога и заверяют, что товар будет передан в ближайшее время.

Когда деньги поступают, связь с продавцом прекращается, а обещанные вещи не передаются. В ведомстве призывают граждан проявлять осторожность и не переводить средства незнакомым людям без личной встречи и проверки информации.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать данные у россиян под видом доставки подарка.