В МВД предупредили о мошенниках в домовых чатах

Такая схема позволяет быстрее вызвать доверие у потенциальных покупателей, поскольку предложение выглядит как сделка внутри дома или подъезда. После отклика на объявление аферисты просят перевести небольшую сумму якобы в качестве залога и заверяют, что товар будет передан в ближайшее время.