В США оценили прозвища американским переговорщикам от русских: как назвали Уиткоффа и Кушнера

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, спецпредставители президента США, дважды посещали Москву для консультаций по украинскому урегулированию: 2 декабря 2025 года и 22 января. Оба раза они встречались с российским лидером Владимиром Путиным. Для Уиткоффа январский визит стал седьмым по счету, для Кушнера — вторым.