В США оценили прозвища американским переговорщикам от русских: как назвали Уиткоффа и Кушнера

В России Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, посещавших Москву с переговорами, прозвали «Уиткофф и Зятькофф». Как пишет New York Times, шутливое сочетание — намек на родство Кушнера с президентом США Дональдом Трампом.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, спецпредставители президента США, дважды посещали Москву для консультаций по украинскому урегулированию: 2 декабря 2025 года и 22 января. Оба раза они встречались с российским лидером Владимиром Путиным. Для Уиткоффа январский визит стал седьмым по счету, для Кушнера — вторым.
NYT сообщает, что в России тепло воспринимают тот факт, что Уиткофф и Кушнер участвуют в переговорах.
17−18 февраля в Женеве идут трехсторонние переговоры по Украине. Накануне туда отправился и спецпосланник Трампа Уиткофф, он вошел в состав делегации США переговорах. Как раз вместе с ним в Женеву отправился и Кушнер.