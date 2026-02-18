Ричмонд
В США оценили прозвища американским переговорщикам от русских: как назвали Уиткоффа и Кушнера

NYT: Русские назвали американских переговорщиков Уиткоффом и Зятькоффом.

Источник: Комсомольская правда

В России Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, посещавших Москву с переговорами, прозвали «Уиткофф и Зятькофф». Как пишет New York Times, шутливое сочетание — намек на родство Кушнера с президентом США Дональдом Трампом.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, спецпредставители президента США, дважды посещали Москву для консультаций по украинскому урегулированию: 2 декабря 2025 года и 22 января. Оба раза они встречались с российским лидером Владимиром Путиным. Для Уиткоффа январский визит стал седьмым по счету, для Кушнера — вторым.

NYT сообщает, что в России тепло воспринимают тот факт, что Уиткофф и Кушнер участвуют в переговорах.

17−18 февраля в Женеве идут трехсторонние переговоры по Украине. Накануне туда отправился и спецпосланник Трампа Уиткофф, он вошел в состав делегации США переговорах. Как раз вместе с ним в Женеву отправился и Кушнер.

