Уже скоро: появилась точная дата блокировки Telegram в России

Слухи о грядущей блокировке Telegram будоражат Рунет уже не первый месяц, но на этот раз информационное пространство взорвалось конкретикой: в сети заговорили о том, что с 1 апреля 2026 года работа мессенджера в России будет полностью прекращена.
Пока пользователи гадают, первоапрельская ли это шутка или суровая реальность, эксперты советуют готовиться к худшему. Разбираемся, что происходит на самом деле и сколько времени осталось у пользователей.
Первые сигналы из регионов.
Информация о возможной тотальной блокировке Telegram с 1 апреля появилась в ряде крупных Telegram-каналов, мгновенно разлетевшись по пабликам и чатам. Журналисты обратились за комментарием в Роскомнадзор, однако в ведомстве дали предельно сдержанный ответ, заявив, что им «нечего добавить к ранее озвученной информации по данному вопросу».
Напомним, что еще 10 февраля 2026 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ приступила к ограничению работы платформы. Причиной стало систематическое игнорирование требований российского законодательства.
В марте 2025 года доступ к мессенджеру уже начали ограничивать в Чечне и Дагестане, а в августе того же года ведомство ввело лимиты на звонки в Telegram и WhatsApp*, что официально связали с резким ростом мошеннических схем.
Цифры блокировок: Telegram борется с контентом.
Показательно, что на фоне давления со стороны регулятора администрация мессенджера резко активизировала внутренние чистки.
Согласно данным, обнародованным на сайте платформы, 16 февраля 2026 года Telegram заблокировал 187 тысяч каналов и групп. А днем ранее, 15 февраля, этот показатель достиг рекордных значений — почти 235 тысяч каналов и групп, что стало самым высоким результатом с 23 января.
Несмотря на это, ключевые претензии Роскомнадзора остаются неудовлетворенными. В официальном заявлении регулятора перечислены причины жестких требований:
· Отсутствие надежной защиты персональных данных пользователей.
· Непринятие эффективных мер противодействия мошенничеству.
· Использование платформы в преступных и террористических целях (администрация не блокирует экстремистский контент).
В ведомстве неоднократно подчеркивали, что ограничения могут быть сняты после устранения нарушений, однако, по данным на февраль 2026 года, необходимых действий со стороны Telegram не последовало.
В Кремле ведут переговоры, но готовы к любым сценариям.
Ситуация находится на самом высоком контроле. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что контакты с командой мессенджера продолжаются.
«Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram», — заявил Песков, добавив при этом жесткое условие: требования российского законодательства необходимо выполнять неукоснительно.
В Госдуме также оценивают перспективы площадки. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с aif.ru отметил, что полная блокировка мессенджера на территории России — сценарий вероятный, хотя и не неизбежный.
По его словам, все будет зависеть от того, пойдет ли руководство площадки на компромисс.
«Что касается полной блокировки, я считаю, что это произойдет через 6−8 месяцев. Но мы все-таки рассчитываем, что Telegram примет для себя правильное решение, выделит российский сегмент в отдельное юрлицо, в отдельный бизнес, назовёт его как-то, чтобы не попасть под санкции, но при этом выполнить российское законодательство», — сказал Свинцов.
По мнению депутата, полгода — это достаточный срок для технической и юридической адаптации, чтобы не подставить головную компанию под санкционные риски. Если отсчитывать от февраля, то дедлайн как раз приходится на август-сентябрь, что делает слухи об апрельской блокировке преждевременными, но не лишенными оснований.
Советы эксперта: как подготовиться к отключению.
Перед возможной полной блокировкой мессенджера Telegram в России пользователям стоит уже сейчас предпринять ряд простых действий, предупредил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Специалист советует не поддаваться панике, но проявить дальновидность. Главная угроза при блокировке — не потеря связи, а потеря данных.
«Контакты из мессенджера точно переносить не нужно, потому что они и так хранятся на телефоне. Есть смысл перед блокировкой сохранить фотографии, поскольку если сеть станет недоступна, то и скачать их будет нельзя», — пояснил Раевский.
Особое внимание эксперт рекомендует уделить файлам и документам, переданным через «Избранное» или сохраненным в облачных чатах. Если доступ к сервису будет полностью прекращен без возможности обхода ограничений, ценная информация может оказаться заблокированной навсегда.
Таким образом, решение вопроса о судьбе Telegram в России затягивается. Официальные лица дают понять, что времени на компромисс остается все меньше, а пользователям, привыкшим к удобству мессенджера, возможно, придется либо искать новые способы коммуникации, либо срочно делать бэкапы.
Сможет ли команда Павла Дурова найти выход из правового лабиринта, не потеряв российскую аудиторию, станет ясно в ближайшие месяцы.
* WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.