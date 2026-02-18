Омск готовит два гастрономических рекорда к Масленице

В это воскресенье, 22 февраля, Омск с сибирским размахом отметит Широкую Масленицу. Главные гулянья развернутся на пешеходном Любинском проспекте, улице Музейной и в Омской крепости.
Организаторы приготовили гастрономический вызов. Омичам предлагают установить сразу два рекорда: выпить 10 тысяч чашек «чалдонского» чая и съесть 2026 гречишных блинов с разнообразными припёками. Угощения будут раздавать бесплатно.
Как рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов, гостей ждёт необычное кулинарное представление. Известные спортсмены, актёры, музыканты и политики встанут к сковородам и собственноручно испекут блины для омичей. Можно будет не только попробовать угощение от знаменитостей, но и составить им компанию в приготовлении.
На ул. Музейной развернётся ярмарка народных промыслов. Свои изделия представят умельцы из Омска, Любинского и Кормиловского районов. В программе: урало-сибирская роспись, гончарное искусство, резьба по дереву, традиционная кукла, валяние и ткачество. Студия «Лоскуток» покажет технику пэчворка.
На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы. У центра «Эрмитаж-Сибирь» будут работать интерактивные площадки.
Особая фишка праздника — женский забег в шерстяных носках «Байга». Организаторы возрождают старинную традицию Любинского района. В середине прошлого века лучшие рукодельницы бегали босиком в шерстяных носках с одного конца деревни в другой. Победительница получала отрез ткани на платье и всеобщее признание.
С 12 до 16 часов на территории крепости будет работать гастрономическая ярмарка. А с 12:30 до 16:00 пройдёт театрализованный концерт. С 14 до 15 часов здесь же состоится исторический фестиваль «Ширванский полк в Отечественной войне 1812 года». А главным украшением площадки станет 16-метровая Масленица, которая заняла место новогодней ёлки.
Гостей ждут перетягивание каната, шуточные кулачные бои, танцы, хороводы, частушки и розыгрыши призов. Вход на все мероприятия свободный.
