NYT: В России американских переговорщиков прозвали «Уиткофф и Зятькофф»

Американская газета The New York Times обратила внимание на неофициальное прозвище, которое дали в России спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру. Их тандем окрестили «Уиткофф и Зятькофф».

Как поясняет издание, прозвище возникло из-за того, что слово «зять» по-русски звучит созвучно фамилии Кушнера, если добавить русское окончание.

— Некоторые русские стали называть этот тандем «Уиткофф и Зятькофф» (Witkoff and Zyatkoff), поскольку zyat по-русски означает «зять», — пишет NYT.

При этом газета отмечает, что российская сторона положительно оценивает участие обоих американских эмиссаров в переговорном процессе по урегулированию на Украине.

Интересно, что в Иране Кушнера называют аналогичным образом — «Дамад Трамп», где «дамад» на фарси также означает «зять», что создает дополнительную игру слов с именем его тестя.

Ранее бывший посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что американская делегация, в которую входят Уиткофф и Кушнер, «наиболее эффективно использует свои дипломатические ресурсы».

