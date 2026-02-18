«Авангард» возглавил Индекс силы КХЛ сезона 2025/2026 по итогам 22-й недели

«Автомобилист» совершил впечатляющий рывок, поднявшись на три позиции и заняв пятое место, а СКА благодаря хорошим результатам также укрепил свои позиции, улучшив их на пять мест и оказавшись на шестой строчке. В топ-10 рейтинга также остались такие команды, как «Локомотив», «Сибирь», «Ак Барс» и «Трактор».