«Авангард» возглавил Индекс силы КХЛ сезона 2025/2026 по итогам 22-й недели

По итогам 22-й недели регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» возглавил Индекс силы сезона 2025/2026, продемонстрировав отличные результаты и улучшив свою позицию на одну строчку. Рейтинг, рассчитываемый на основе показателей текущего сезона, отражает, какие команды находятся в наибольшей форме, одерживая победы над фаворитами и демонстрируя устойчивые победные серии.
«Авангард» оказался на первом месте, оставив позади «Металлург», который опустился на вторую строчку, потеряв один балл в рейтинге. На третьем месте продолжает держаться ЦСКА, а «Салават Юлаев» опустился на одну позицию, оказавшись на четвёртом месте.
«Автомобилист» совершил впечатляющий рывок, поднявшись на три позиции и заняв пятое место, а СКА благодаря хорошим результатам также укрепил свои позиции, улучшив их на пять мест и оказавшись на шестой строчке. В топ-10 рейтинга также остались такие команды, как «Локомотив», «Сибирь», «Ак Барс» и «Трактор».