AP: Минюст США запросил новые документы о якобы российском вмешательстве

Минюст США запросил документы о противниках Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что Минюст США направил новые судебные запросы. Они касаются расследования в отношении лиц, выступающих против президента Дональда Трампа.

«Министерство юстиции США выдало новые повестки в рамках расследования, проводимого во Флориде, в отношении предполагаемых противников президента Дональда Трампа», — говорится в материале.

Речь идет о деле, связанном с реакцией госслужащих США на обвинения в якобы российском вмешательстве в первую победу Трампа на выборах.

AP отмечает, что в ноябре ведомство направило запрос о предоставлении материалов, связанных с подготовкой разведывательным сообществом США оценки обвинений против России.

В свою очередь американский президент назвал утверждения о якобы вмешательстве России в выборы США фальсификацией.

