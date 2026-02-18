Конец Иуды: генерал сказал, что ждет бежавшего в ВСУ предателя Симонова

В Сети распространяют историю о предателе Мирославе Симонове, перебежавшем на сторону противника. Украинские ресурсы называют Симонова «ценным перебежчиком», передавшем им информацию о центре беспилотных систем «Рубикон», где разрабатываются и применяются передовые технологии БПЛА.
В интервью украинским изданиям военный заявил, что при переходе на сторону ВСУ он захватил пленного.
Что будет с предателем Симоновым в РФ.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя aif.ru ситуацию вокруг Симонова, отметил, что военного в РФ ждут следователи, которые выяснят, как он оказался на стороне врага.
«Если он каким-то образом окажется на нашей территории, то с ним с удовольствием побеседуют наши следственные органы и прокуратура и поинтересуются, как он оказался в числе предателей на территории Украины», — сказал Липовой.
По мнению генерала, ни одна из сторон конфликта не отправит Симонова в зону боевых действий, ему никто не может доверять.
Как Украина поступит с перебежчиком Симоновым.
По мнению Липового, спецслужбы Украины могли обещать Симонову щедрое вознаграждение за информацию.
«У нас исторически к перебежчикам и предателям никогда по-доброму не относились. Он оказался в плену иллюзий, обещанных ему СБУ или разведкой Украины. Ему могли пообещать солидное вознаграждение и вывоз семьи, а он повелся», — отметил генерал.
Как только от Симонова получат нужную информацию, он станет неинтересен украинским спецслужбам, убежден Липовой.
«В лучшем случае он окажется в другой стране без средств к существованию. В худшем — среди неопознанных трупов или без вести пропавших. Сейчас из него все выкачают, и он растворится с лица земли», — добавил собеседник aif.ru.
Кто такой перебежчик Мирослав Симонов.
Военные каналы пишут, что Симонов не мог предоставить ценной информации украинской стороне, так как через два месяца после службы в «Рубиконе» военного его в 1-ю танковую часть, из которой он сбежал и скрывался в течение семи месяцев.
Симонова признали самовольно оставившим часть. После задержания его отправили в штурмовое подразделение, оттуда он сбежал на сторону ВСУ.
Симонов был не первым предателем. В 2023 году летчик-перебежчик Максим Кузьминов.
угнал Ми-8 и убил двух сослуживцев, штурмана и борттехника, находившихся в с ним в вертолете. После предательства он перебрался в Испанию, где в 2024 году был убит неизвестным шестью выстрелами. По данным СМИ, его тело похоронили в неизвестной могиле.
Также осенью 2025 года появилась информация об офицере Льве Ступникове, который переметнулся на сторону ВСУ. Как утверждают бойцы группы Аида, более полугода предатель наводил удары ВСУ на своих же сослуживцев в ДНР, а потом сбежал к противнику. После бегства он продолжил угрожать своим сослуживцам. Ему, как и Симонову, предрекали судьбу Кузьминова.