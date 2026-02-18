В Бодайбо тепло вернули в 122 дома по состоянию на 18 февраля

В Бодайбо продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии. Напомним, 30 января из-за перемерзания водовода остановились четыре котельные. По данным на утро 18 февраля, тепло уже восстановили в 122 жилых домах — это 46 многоквартирных домов, 56 домов блокированной застройки и 20 частных. В них живут 1291 человек, в том числе 303 ребенка. Тепло подается в школу № 3 и коррекционную школу.
— За сутки к отоплению подключили еще 16 домов, где живут 138 человек (из них 27 детей). В планах на 18 февраля — запустить дома на улицах Ремесленная, переулок Лисий, Иркутская, Сосновая, Артема Сергеева, а также продолжить прокладку труб и отогрев сетей, — прокомментировал Игорь Кобзев.
Однако накануне в городе случилась еще одна авария — за пределами зоны ЧС. Из-за порыва на сетях горячего водоснабжения отключили центральный теплопункт № 6. Под отключение попали 37 жилых домов, два детских сада, школа № 1, Дом творчества и детская библиотека.
Параллельно в Бодайбо работают специалисты Фонда капремонта. Они заключили договор на восстановление 32 домов, пострадавших в зоне ЧС. Работы начнутся 27 февраля, завершить их нужно до старта следующего отопительного сезона. Специалисты обновят сети тепла, воды, электричества, а также подвалы и отмостки.
Задать вопросы о восстановлении можно будет 19 февраля на встрече с сотрудниками фонда в культурно-досуговом центре. Начало в 18:00.
