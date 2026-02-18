В Бодайбо тепло вернули в 122 дома по состоянию на 18 февраля

В Бодайбо продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии. Напомним, 30 января из-за перемерзания водовода остановились четыре котельные. По данным на утро 18 февраля, тепло уже восстановили в 122 жилых домах — это 46 многоквартирных домов, 56 домов блокированной застройки и 20 частных. В них живут 1291 человек, в том числе 303 ребенка. Тепло подается в школу № 3 и коррекционную школу.